Смертельна ДТП під Києвом: автівки порозкидало по трасі

Поблизу селища Ворзель, що на Київщині, трапилась жахлива ДТП. Зіткнулися дві легкові автівки, жодна з них не підлягає ремонту. За попередньою інформацією, загинула щонайменше одна людина

Про це інформують у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

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Смертельна ДТП у Ворзелі під Києвом. Зіткнулися 2 автомобілі. Кількість загиблих уточнюється. Поки відомо точно про одного загиблого. На місці працює патрульна поліція, швидка допомога і бійці ДСНС,

– пишуть у групі.

Окрім цього, на кадрах із відзнятого на місці інциденту відео видно, що дві легкові автівки розкидані по різних кінцях траси. Вони – сильно пошкоджені та не підлягають ремонту.