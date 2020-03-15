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      Смертельна ДТП під Києвом на Ірпінській трасі: є загиблі – фото

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      ДТП на Ірпінській трасі під Києвом / dtp.kiev.ua

      У Київській області, на Ірпінській трасі, 15 березня сталася аварія за участю трьох легковиків. В результаті загинули двоє людей.

      За інформацією dtp.kiev.ua, в аварії взяли участь Audi, Daewoo Lanos і Cherry Amulet.

      До теми У ДТП під Одесою загинули 23-річний хлопець і вагітна дівчина

      54-річний водій Cherry загинув на місці. Водночас 37-річний водій Audi помер протягом години, після того як рятувальники витягли його з уламків машини.

      Дружина водія Cherry перебуває у критичному стані. Лікарі під'єднали її до штучної вентиляції легенів.

      Аварія на Ірпінській трасі під Києвом / Фото dtp.kiev.ua

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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