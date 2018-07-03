Смертельна ДТП у Харкові: механік заявив, що Зайцева їхала з шаленою швидкістю

Одна з підозрюваних у скоєнні смертельної ДТП у Харкові у жовтні 2017 року Олена Зайцева їхала на своєму авто Lexus на швидкості більше 100 кілометрів на годину. Про це заявив автомеханік цього автомобіля Костянтин Кузнєцов.

Про це повідомляє InfoResist.

24 канал повідомляв, що у травні з’ясувалося, що перед тим, як у Харкові трапилася резонансна автомобільна аварія, Зайцева проїхала у своєму авто на червоний сигнал світлофора.

"Підключив комп'ютер, завантажив дані, потім роздрукував параметри зі збірки управління системи стійкості зі слідчим. Потім описали все згідно з протоколом", – розповів автомеханік.

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Він також пояснив, що блок спрацьовує тільки при гальмуванні автомобіля, утримуючи траєкторію. Вимкнути систему можна на низькій швидкості. Вона не була пошкоджена. Крім того, Кузнєцов зауважив, що автомобіль Зайцевої рухався більше в сторону, а не тільки прямо.

Педаль газу була втиснута в підлогу. Поворот колеса – 30,6 градусів. Передаварійна система була вимкнена. У момент спрацьовування системи автомобіль рухався без гальмування, він відхилився від траєкторії на 30 градусів. Швидкість була 102 кілометри на годину, включена третя передача,

– розповів автомеханік.

При цьому він зазначив, що автомобіль "щось штовхнуло в сторону", адже під час діагностики корпус транспортного засобу був повернений від заданої траєкторії на 33 градуси. Система курсової стійкості працювала у звичайному режимі.

"У пам'яті збереглася швидкість. У момент зіткнення спрацювала система. Озвучені дані не були враховані при розгляді справи", – сказав адвокат другого обвинуваченого у справі Сергія Дронова.

Представник прокуратури Віта Дубовик заявила, що в документах фігурує швидкість 102 кілометри на годину, але при цьому свідок не може розповісти в показаннях, коли саме авто рухалося з цією швидкістю, тому в обвинувальному акті цього і не вказано.

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"Всі учасники процесу були з ним ознайомлені. Автомеханік нових доказів не надав і на хід суду не вплинув", – зазначила Дубовик.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб.



Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.