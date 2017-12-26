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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Смертельна ДТП у Москві: водія автобуса госпіталізували у важкому стані

11:46, сьогодні 1636 Читать новость на русском
Водія автобуса, який скоїв масштабну ДТП у Москві, госпіталізували
Водія автобуса, який скоїв масштабну ДТП у Москві, госпіталізували / tass.ru/proisshestviya

У водія автобуса, який наїхав на пішоходів на сходах підземного переходу в Москві, стався крововилив у мозок через що його госпіталізували у важкому стані.

25 грудня у Москві на станції метро "Слов'янський бульвар" автобус влетів у підземний перехід. Внаслідок ДТП на Слов'янському бульварі загинуло 5 осіб, ще 10 постраждали.

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Правоохоронці відкидають версію теракту і розглядають такі версії смертельної аварії в російській столиці – водій не впорався з керуванням і несправність транспортного засобу.

Згодом стало відомо, що водій автобуса Віктор Тихонов зазвичай працює на іншому маршруті, але 25 грудня він незаплановано вийшов підмінити колегу.

Під час ДТП чоловік міг отримати травму, вдарившись головою, передає ТАСС з посиланням на джерело в медичних колах.

У нього важкий стан, стався крововилив у мозок. Його госпіталізовано в нейрохірургічне відділення московської лікарні імені Боткіна,
– повідомило джерело.

Окрім того, через поганий стан здоров'я чоловіка наразі не можуть допитати.

Нагадаємо, свідки смертельної ДТП на станції метро "Слов'янський бульвар" у Москві відзначають дивну поведінку водія автобуса, який влетів у пішохідний перехід. За словами одного із очевидців, після аварії чоловік ходив навколо автобуса і навіть не надавав допомогу потерпілим, хоча у стані шоку не перебував.

Теги: Новини Росії Жертви Москва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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