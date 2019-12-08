Смертельна ДТП в Києві біля Поштової площі: моторошне відео 21+

У ніч на 8 грудня в Києві під час спуску з Європейської площі на Поштову сталася аварія зі смертельними наслідками. У водія Audi, який вилетів на зустрічну смугу, свідки побачили ознаки алкогольного сп'яніння.

За словами свідків, водій Audi не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Skoda. Про це повідомив портал "Київ Оперативний".

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У аварії загинула пасажирка Audi – молода дівчина (на відео видно, як лікарі намагаються її реанімувати). Ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився.

Відео з місця аварії (тільки 21+!):

Водія і пасажира Skoda госпіталізували, достеменно про їх стан поки не відомо. Натомість про стан водія Audi свідки кажуть впевнено: мав усі ознаки алкогольного сп'яніння.

Фото з місця аварії ("Київ Оперативний"):

Один зі свідків смертельної ДТП написав у фейсбуці, що салон авто, де загинула дівчина, виглядав бульщ-менш цілим: "Були б ремені безпеки – було б життя".

Нагадаємо, 7 грудня також у Києві позашляховик вилетів з мосту та впав на дорогу, машина могла вибухнути