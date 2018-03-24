Смертельна ДТП в Одесі: авто влетіло у стовп і перекинулось

Вдень 24 березня у Київському районі Одеси сталась жахлива аварія, у якій загинуло дві людини.

ДТП на вулиці Дмитра Донського сталась приблизно о 12:30 суботи.

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Як пише одеське видання "Думская" з посиланням на очевидців, водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням, вилетів з дороги і врізався у стовп на узбіччі.

Внаслідок зіткнення два пасажири, що перебували на задньому сидінні загинули на місці. За даними поліції, загиблими були чоловіки 1991 та 1992 років народження.

Їхні тіла довелось діставати з понівеченого авто за допомогою спеціальних інструментів.





Смертельна ДТП в Одесі//Думская





У смертельні ДТП в Одесі загинуло двоє людей

Сильно постраждав і сам водій. Поліцейські та слідчі, які прибули на місце аварії з'ясовують обставини ДТП і перевіряють наявність алкоголю у крові водія.

За даними "Думської", загиблі чоловіки були двоюрідними братами і один з них прибув в Одесу кілька днів тому у звільнення з фронту.