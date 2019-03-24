Смертельна ДТП в Одесі: автомобіль буквально розлетівся на шматки, загинули люди – відео

Водій автомобіля BMW втратив керування та врізався у припаркований Hyundai Sonata, а потім ще й в опору лінії електропередач. Двоє людей загинули. Трапилося це в Одесі на проспекті Шевченка у ніч на 24 березня.

Після удару на значній швидкості в Hyundai, припаркований на узбіччі, BMW розвернуло та викинуло на опору лінії електропередач – повідомили у поліції.

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33-річна пасажирка автомобіля загинула одразу, 22-річного водія привезли на "швидкій" до лікарні. Але врятувати його не вдалося.

За словами очевидців, BMW від удару загорівся. Його "буквально розірвало на частини" – уламки розлетілися на десятки метрів.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП, зняте очевидцем одразу після трагедії: