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      Смертельна ДТП з мажорами в Одесі: з'явилося відео аварії

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      В Одесі трапилася смертельна ДТП з молодими мажорами
      В Одесі трапилася смертельна ДТП з молодими мажорами / pushkinska.net

      У мережі з'явилося відео смертельної ДТП в Одесі за участю елітного BMW X6, що трапилася у ніч на 24 березня на проспекті Шевченка. Жертвами аварії став 22-річний хлопець та 33-річна дівчина – обидвоє діти відомих одеських бізнесменів.

      Відомо, що водій BMW втратив керування та на шаленій швидкості врізався у припаркований Hyundai Sonata. Після удару іномарку розвернуло та викинуло на опору лінії електропередач. Одразу після зіткненя іномарка загорілася і її "буквально розірвало на частини" – уламки розлетілися на десятки метрів.

      Читайте також: У Польщі BMW влетіло в групу пішоходів: загинули троє молодих українців

      У моторошній аварії загинув 22-річний Шаміль Гаджиєв. Його батько Газанфар Гаджиєв відомий одеський бізнесмен та власник нічного клубу Bono в Аркадії, а брат Раміль Гаджиєв – чемпіон світу з боксу.

      Пасажиркою BMW була Вікторія Кравченко – дочка Валерія Кравченка, який є власником клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт". У неї залишилися двоє дітей.

      Очевидці розповіли, що загиблі на своєму авто влаштували гонку вулицями Одеси з водієм Porsche, який також є сином одного з одеських бізнесменів.

      На записі з камери відеоспостереження видно, як дві іномарки мчать на шаленій швидкості по проспекту Шевченка. Потім водій автомобіля BMW не справляється з керуванням і його з правого ряду виносить на обочину через смугу зустрічного руху.

      Дивіться відео смертельної ДТП з мажорами в Одесі:

      Раніше у мережі опублікували відео зняте одразу після ДТП. На ньому видно, як BMW після удару в електоопору розірвало на дві частини і загорілося.

      Дивіться відео з місця смертельної ДТП одразу після трагедії:

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП Жертви
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