Смертельний туризм на Закарпатті: рятувальники знайшли тіло чоловіка в горах

На Закарпатті впродовж 5 квітня рятувальники розшукували в горах туристів, які заблудилися. Працівникам ДСНС з пошуковими роботами допомагали й прикордонники.

Близько 7 години ранку надійшло повідомлення з проханням про допомогу з Мармароського масиву на Рахівщині.

Раніше На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу

Допомоги потребувала група людей з 7 осіб, включно з провідником. Туристів знайшли у закинутому будинку лісника на полонині Лисича. Рятувальники транспортували людей до села Ділове та передали працівникам прикордонслужби.

Прогулянка в гори для батька й сина з Києва закінчилася трагічно

О 09:40, надійшов дзвінок щодо батька й сина з Києва. Вони вийшли в гори напередодні й не виходили на зв'язок із родичами. Останнім відомим місцем перебування чоловіків була полонина Струнга. Однак там рятувальники не виявили слідів заблукалих.

Уночі волонтери знайшли сина з ознаками обмороження ніг на території Румунії. Також під час пошуків виявили тіло чоловіка. Наразі прикордонники вирішують питання транспортування туристів на територію України.

Рятувальники попереджають про сильний сніг в Карпатах

Зранку 6 квітня гору Піп Іван замело снігом. Видимість обмежена – до 30 метрів. Небо похмуре, а температура повітря опустилася до -12 градусів.



Засніжена вершина Піп Іван / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

До теми дивіться відео про те, як врятуватися, якщо ви загубилися у зимових горах: