Правоохоронці розповіли, що внаслідок вибуху загинули водій та пасажир. Речниця ГУНП в Дніпропетровській області Анна Старчевська припустила, що це був теракт.
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Що відомо про вибух
Смертельний вибух пролунав 15 вересня приблизно о 09:30. У цей момент в автомобілі Nissan були 2 людей – усі вони загинули. Правоохоронцям вдалося встановити особу водія, але деталей наразі немає. Після вибуху авто загорілося. На місце події оперативно прибули рятувальники.
Зараз на місці працюють криміналісти, слідчо-лабораторна група. Особу водія ми встановили, щодо особи пасажира іншого – ми працюємо над цим. Швидше за все, це дійсно був теракт,
– повідомила Старчевська.
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Проїзд тимчасово заблокували правоохоронці для з'ясування деталей того, що сталося. Машини, припарковані поруч, від вибуху не постраждали. ЗМІ припускають, що це могло бути замовне вбивство.
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