У Києві не зафіксували забруднення повітря через пожежу на сміттєзвалищі та торфовищі. Станом на ранок 21 вересня спостерігається невелике перевищення показників біля автомагістралей.

Наразі фахівці продовжують проводити виміри. Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна. Актуально Важко дихати: Дарницький район Києва накрило смогом через пожежу на сміттєзвалищі – відео Є незначні перевищення, які притаманні понеділку біля автомагістралей. Те, що публікується в інтернеті про забруднення повітря, таких показників немає,

– запевнив Рубан. Який стан повітря у Києві Відповідно до даних моніторингу якості повітря, "червоний" рівень забруднення зафіксовано в районі вулиці Крушельницької.

"Помаранчеві" показники фіксують на Харківському шосе та вулиці Драгоманова.

Стан повітря у Києві / Скриншот Що відомо про смог у Києві 21 вересня У Дарницькому районі Києва та на Позняках зранку 21 вересня відчувається сильний запах гару. Все через пожежу, яка спалахнула на місцевому сміттєзвалищі. Люди скаржаться, що важко було дихати й вночі, а вікна в квартирах були закриті.

На вулиці Ревуцького горить сміттєзвалище загальною площею близько 500 квадратних метрів. Ситуацію ускладнює те, що пожежа частково перекинулася й на торфовища.

Наразі відкритого вогню немає. Окремі осередки тління поливають, залучивши спеціальну інженерну техніку. На місці працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.

Керівництво Дарницької РДА звернулося до мешканців району з проханням максимально обмежити присутність на відкритому повітрі. Їдкий туман накрив Дарницький район столиці: дивіться відео

Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу