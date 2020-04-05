Смог у Києві: у ДСНС пояснили причини забруднення повітря

У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України сказали, що загазованість повітря у Києві зберігатиметься найближчі кілька днів.

Рятувальники зазначили, що справа у слабкому вітрі та підвищенні температури у приземному шарі. Як зазначили на сторінці ДСНС у фейсбуці, смог у столиці зберігатиметься протягом найближчих днів.

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Очікується, що у другій половині дня ситуація стабілізується.

Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про забруднення повітря у Києві?Жителі Києва страждають від смогу восени та навесні. Основними причинами називали погодні умови, пожежі та спалення сухої трави й опалого листя мешканцями сусідніх районів.