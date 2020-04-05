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      Смог у Києві: у ДСНС пояснили причини забруднення повітря

      - Читать новость на русском
      Смог у Києві / fakty.ua

      У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України сказали, що загазованість повітря у Києві зберігатиметься найближчі кілька днів.

      Рятувальники зазначили, що справа у слабкому вітрі та підвищенні температури у приземному шарі. Як зазначили на сторінці ДСНС у фейсбуці, смог у столиці зберігатиметься протягом найближчих днів.

      Зверніть увагу Київрада виділила 40 мільйонів гривень на моніторинг якості повітря в місті

      Очікується, що у другій половині дня ситуація стабілізується.

      Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі,
      – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про забруднення повітря у Києві?Жителі Києва страждають від смогу восени та навесні. Основними причинами називали погодні умови, пожежі та спалення сухої трави й опалого листя мешканцями сусідніх районів.

       

       

      Забрудненість повітря у різних країнах світу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України ДСНС Екологія Смог у Києві Новини Києва
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