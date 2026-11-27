Міжнародна група експертів оприлюднила висновки щодо причин Смоленської катастрофи, яка сталася у квітні 2010 року. Фахівці встановили, що трагедію спричинила низка помилок під час заходу літака Ту-154М на посадку, а також вказали на можливі супутні фактори.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак із посиланням на звіт для Polsat News.

Що стало причиною Смоленської катастрофи?

Літак Ту-154М розпочав кінцевий захід на посадку надто пізно, через що знижувався швидше, ніж мав би: замість приблизно 5 метрів за секунду – від 7 до 9 метрів.

Крім того, екіпаж отримував неправильні дані про фактичну висоту літака. Приблизно за хвилину до катастрофи змінили налаштування одного з висотомірів, через що той показував висоту приблизно на 150 метрів більшою за реальну.

Експерти наголосили, що літак продовжував знижуватися нижче 120 метрів, хоча пілоти не бачили злітно-посадкової смуги. За таких погодних умов екіпаж мав перервати посадку та знову набрати висоту.

Також приблизно за 20 секунд до зіткнення із землею спрацювала сигналізація найвищого рівня, яка попереджала про небезпечне наближення до землі. Однак рішення припинити посадку ухвалили надто пізно.

Окрім помилок екіпажу, міжнародні експерти визначили чотири обставини, які могли сприяти трагедії:

Дії російських авіадиспетчерів . Вони неодноразово запевняли екіпаж, що літак перебуває на правильному курсі та висоті, хоча ці дані були недостовірними. Диспетчери також не наказали перервати посадку вчасно.

. Вони неодноразово запевняли екіпаж, що літак перебуває на правильному курсі та висоті, хоча ці дані були недостовірними. Диспетчери також не наказали перервати посадку вчасно. Проблеми з організацією польоту . У 36-му Спеціальному полку транспортної авіації, відповідальному за рейс, експерти виявили недофінансування, недостатню підготовку та нестачу персоналу.

. У 36-му Спеціальному полку транспортної авіації, відповідальному за рейс, експерти виявили недофінансування, недостатню підготовку та нестачу персоналу. Вибір аеродрому . Аеродром "Смоленськ-Північний" не мав системи точного наведення, тому пілоти мусили самостійно контролювати висоту під час посадки.

. Аеродром "Смоленськ-Північний" не мав системи точного наведення, тому пілоти мусили самостійно контролювати висоту під час посадки. Ситуація в кабіні пілотів. В останні хвилини польоту туди заходила стороння особа та вела розмови, не пов'язані з посадкою, що могло відволікати екіпаж.

Міжнародна група експертів виключила вибух як причину Смоленської катастрофи. На записах бортових самописців не виявили звуків, які відповідали б вибуху, а характер пошкоджень літака свідчив про зіткнення з перешкодами та подальший удар об землю.

Міжнародну групу експертів Національна прокуратура Польщі сформувала у 2019 році. Її завданням було комплексно дослідити обставини, причини та перебіг катастрофи.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М розбився біля аеродрому "Північний" під Смоленськом. Загинули всі 96 людей на борту, зокрема президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, високопоставлені військові командири та колишній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський.