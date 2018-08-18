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Ольга Черненко

Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью

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Суд "ЛНР" засудил украинскую власть по ряду пунктов
Суд "ЛНР" засудил украинскую власть по ряду пунктов / DonPress.com

Сегодня было оглашение решения суда "украинского народного трибунала" действующей украинской власти.

Если вы не в курсе происходящего, то коротко и штрих-пунктирно это будет звучать так – местный "республиканский" суд судил украинскую власть по ряду пунктов, среди которых была и блокада, и убийства мирных жителей, и удержание в плену.

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Все происходящее регулярно транслировали по телевидению и выглядело это как популярные реалити-шоу из здания суда, на которых показывают весь судебный процесс без купюр. В течение нескольких последних месяцев когда бы ты не включил телевизор, ты попадал на эти реалити-шоу, в которых с маниакальным упорством судья допытывался у потерпевших, какую именно конечность и насколько оторвало их близким, и несчастные, теряя сознание, силились вспомнить, какая это была ноги и откуда именно бежала кровь у смертельно раненного ребенка…

Смотреть все это долго было невозможно по многим причинам – коробила натуралистичность и вместе с этим неестественность всего. Был суд присяжных – сплошь вызывающая доверие честными лицами массовка. И отчего-то все вместе напоминало "Санба-Барбару". Красивые судьи и хорошенькая барышня-адвокат, жалостливые истории, которые ты не мог слушать без содрогания и, главное, все было очень долго – каждый день. Наверное, были те, кто смотрел это шоу, но смотреть его долго было невозможно физически.

Я попала на несколько таких теле-заседаний – женщина рассказывала, как ее удерживали в украинском плену, как украинские военные предлагали ей сексуальные контакты с ними, а она мужественно отказывалась. И все было странным – любезность предлагающих, ее отказ и их согласие с ним, их робкое желание на словах вступать с ней контакт и то, что дальше разговоров дело не шло… Но все это были сущие "цветочки". Смотреть стало невозможно, когда судья с каменными лицом допытывалась, какую именно ножку оторвало мальчику и как именно…

А после было оглашение приговора. Массовка из тысяч зрителей. Динамики, экраны, металлодетекторы, судьи (с регалиями украинской судебной системы) и родственники погибших с их портретами. Коробило все. Солнце палило нещадно. Это было долго, страшно и утомительно. Многие услышали приговор уже по радио – не дождавшись его на площади. Пожизненный срок с полной конфискацией имущества всем фигурантам дела. Шутили буквально все, что дело-то за малым – поймать, задержать и конфисковать. И еще, что у нас уже почти Северная Корея – массовка, зрители, митинги по списку. И суд с портретами обвиняемых вместо них.

Все происходящее было вполне в канве происходящего сейчас в "республике". Взывание к памяти, справедливому гневу, мести и …полное равнодушие зрителей. Все ждали, чтобы уйти, искали повод, чтобы не прийти. И все равно шли, боясь потерять работу, попасть в "черные" списки и иметь после неприятности. И с экрана все было стройной картинкой – люди, плакаты, массовость и никак не пустой город. И ведь кто-то поверит этому, наверное, и для этого тоже все это и затевалось.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Публікації Новини Луганська
Джерело: 24 канал
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