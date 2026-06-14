"Менше грошей на ракети": Сибіга відреагував на арешт російського танкера Великою Британією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга позитивно оцінив дії Великої Британії щодо перехоплення танкера російського тіньового флоту. За його словами, боротьба з такими суднами допомагає обмежити фінансування російської воєнної агресії проти України.

Про це міністр закордонних справ України написав у соцмережі Х.

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Що написав Сибіга про захоплення танкера тіньового флоту Великою Британією?

Сибіга наголосив, що тіньовий флот Росії є одним із інструментів ведення війни, який дозволяє країні-агресорці отримувати кошти для продовження бойових дій.

Кожне зупинене таке судно означає менше грошей для російської воєнної машини. Перекриття цих доходів допомагає зменшити здатність Росії фінансувати ракетні та дронові атаки на українські міста,

– зазначив міністр.

Очільник МЗС також підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію та ліквідації всіх механізмів, які дозволяють Кремлю отримувати фінансові ресурси для продовження війни проти України.

За словами Сибіги, боротьба з російським тіньовим флотом має залишатися одним із пріоритетів міжнародних партнерів, адже це безпосередньо впливає на здатність Росії фінансувати свою військову кампанію та здійснювати атаки проти мирного населення України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що уранці 14 червня британські військові перехопили в протоці Ла-Манш танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти стратегічно важливою морською ділянкою.

Він назвав операцію черговим ударом по Росії та сигналом для всіх, хто фінансує війну проти України, наголосивши, що Лондон не дозволить уникнути відповідальності. У Міноборони Британії уточнили, що судно взяли на абордаж морські піхотинці та співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю.

Операція тривала близько шести годин із залученням авіації та кораблів ВМС. Після завершення танкер Smyrtos перевели під нагляд до узбережжя Англії для контролю безпекових і екологічних ризиків.