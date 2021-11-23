Сніг з дощем та ожеледиця: патрульні попередили водіїв щодо небезпеки на дорозі

В Україні можливе погіршення погодних умов. Зокрема можливий мокрий сніг та ожеледиця. Через це у патрульній поліції закликали бути обережнішими на дорогах.

У патрульній поліції повідомили, що майже в усіх областях, окрім Півдня, 23 листопада можлива ожеледиця. Також у більшості регіонів очікують мокрий сніг та дощ. Це може ускладнити рух на дорозі.

Цікаво У Києві пішов перший сніг: захопливі кадри

Водіям нагадали про зміну шин

У патрульній поліції наголосили на тому, що водіям потрібно змінити шини на своїх автомобілях на зимові. Крім того, власників транспортних засобів закликали пильно стежити за ситуацією на дорозі.

Також правоохоронці закликали пішоходів переходити дорогу виключно у відведених для цього місцях та використовувати світловідбивні елементи.

Правила безпеки під час ожеледиці

Джерело: ДСНС

зверніть увагу на своє взуття – воно повинно бути з рельєфною підошвою та на низьких підборах:

пересувайтеся обережно та не поспішаючи. Не тримайте руки в кишенях та наступайте на всю підошву;

намагайтеся обходити похилу поверхню;

Рекомендації водіям