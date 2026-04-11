Чи випаде сильний сніг у квітні в Україні: синоптик дав чітку відповідь
- Сильних снігопадів у квітні в Україні не очікується через тепле повітря в приземному шарі.
- Мокрий сніг можливий через холод у верхніх шарах атмосфери, але він швидко тане.
Мокрий сніг випав у частині областей цього тижня, подібні опади також можливі найближчими днями. Утім, сильних снігопадів не буде – така інтенсивність є малоймовірною через поточну синоптичну ситуацію.
Ідеться радше про короткочасні весняні прояви холоду. Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.
Дивіться також Заморозки накриють частину областей, але подекуди – до +13: прогноз погоди на 11 квітня
Чи буде сильний сніг в Україні?
Іван Семиліт наголосив, що говорити про повернення сильних снігопадів не варто, оскільки в приземному шарі повітря наразі переважає тепле повітря. Мокрий сніг формується через холод у верхніх шарах атмосфери.
За його словами, опади випадають там у вигляді снігу, але знижуючись униз вони частково тануть і доходять до землі вже як мокрий сніг. Тому, накопичення снігу або утворення сталого снігового покриву неможливе.
Якогось істотного накопичення снігу ми не очікуємо, оскільки у нас буде з'являтися сонечко, і те, що випало, буде розтавати,
– пояснив він.
Водночас, як уточнив представник Укргідрометцентру, наразі також немає ознак, які свідчили б про можливе повернення грози, оскільки таке явище здебільшого утворюється саме під час тепліших погодних умов.
Як зміниться погода невдовзі?
Раніше синоптик повідомляв, що на Великдень у південних, східних областях та на Закарпатті температура підвищиться до +15 градусів. Такий показник буде вищим у порівнянні з попередніми днями цього тижня.
Загалом найближчими днями в Україні здебільшого буде прохолодна та хмарна погода за рахунок зниженого атмосферного тиску. Також можливі заморозки і дощі, які супроводжуватимуться мокрим снігом.
Водночас сильних поривів вітру найближчими вихідними не передбачають, попри вплив циклону в Україні. За даними синоптиків, показники швидкості повітряних потоків здебільшого будуть помірними.
До слова, нещодавно у частині областей України повідомляли про різке погіршення погоди, у деяких регіонах випало багато мокрого снігу, також попереджали про можливе виникнення ожеледиці на дорогах через це.