Чи випаде сильний сніг у квітні в Україні: синоптик дав чітку відповідь

Мокрий сніг випав у частині областей цього тижня, подібні опади також можливі найближчими днями. Утім, сильних снігопадів не буде – така інтенсивність є малоймовірною через поточну синоптичну ситуацію.

Ідеться радше про короткочасні весняні прояви холоду. Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.

Чи буде сильний сніг в Україні?

Іван Семиліт наголосив, що говорити про повернення сильних снігопадів не варто, оскільки в приземному шарі повітря наразі переважає тепле повітря. Мокрий сніг формується через холод у верхніх шарах атмосфери.

За його словами, опади випадають там у вигляді снігу, але знижуючись униз вони частково тануть і доходять до землі вже як мокрий сніг. Тому, накопичення снігу або утворення сталого снігового покриву неможливе.

Якогось істотного накопичення снігу ми не очікуємо, оскільки у нас буде з'являтися сонечко, і те, що випало, буде розтавати,

– пояснив він.

Водночас, як уточнив представник Укргідрометцентру, наразі також немає ознак, які свідчили б про можливе повернення грози, оскільки таке явище здебільшого утворюється саме під час тепліших погодних умов.

Як зміниться погода невдовзі?

Раніше синоптик повідомляв, що на Великдень у південних, східних областях та на Закарпатті температура підвищиться до +15 градусів. Такий показник буде вищим у порівнянні з попередніми днями цього тижня.

Загалом найближчими днями в Україні здебільшого буде прохолодна та хмарна погода за рахунок зниженого атмосферного тиску. Також можливі заморозки і дощі, які супроводжуватимуться мокрим снігом.

Водночас сильних поривів вітру найближчими вихідними не передбачають, попри вплив циклону в Україні. За даними синоптиків, показники швидкості повітряних потоків здебільшого будуть помірними.

До слова, нещодавно у частині областей України повідомляли про різке погіршення погоди, у деяких регіонах випало багато мокрого снігу, також попереджали про можливе виникнення ожеледиці на дорогах через це.