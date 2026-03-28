Перед Великоднем прийде похолодання: яку погоду принесе початок квітня в Україну

На початку квітня в Україні очікується відчутне похолодання – на зміну теплій погоді прийде скандинавська прохолода. Температурний фон відчутно знизиться через надходження холодного повітря з півночі.

Таку інформацію повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі для РБК-Україна. Він також зауважив, що метеорологічна весна в Україні розпочалася ще на початку березня.

Як зміниться погода на початку квітня?

Синоптик зазначив, що напередодні Великодня на території України вже традиційно спостерігається похолодання, і цей рік не стане винятком, оскільки прохолодні тенденції зберігатимуться і на Вербному тижні.

За його словами, після сніжної та прохолодної зими на початку березня ще був сніговий покрив, повне танення якого відбулося лише наприкінці місяця. Але наразі погоду формує тепле повітря з південних широт.

Поки середньодобові показники очікуються від 10 до 11 градусів тепла, що відповідає другій половині квітня. Надалі цього місяця переважатиме контрастна погода, поступового наростання тепла наразі не буде.

Важливо пам’ятати, що весна – це перехідний сезон від зимового холоду до літнього тепла, тож температурні "гойдалки" та арктичні вторгнення є цілком природними, це якраз і підкреслює мінливий характер весняної погоди,

– сказав він.

Віталій Постригань пояснив, що в атмосфері здебільшого пануватимуть циклони, через що стабільно теплої та сухої погоди найближчим часом не очікується. Все залежатиме від траєкторії і швидкості руху баричних утворень.

"Для прикладу, у квітні 2025 температурний фон коливався від літнього тепла, до зимової холоднечі, жорстких та тривалих пізніх заморозків", – пояснив начальник Черкаського гідрометеорологічного центру.

Він додав, що наразі провідні світові прогностичні центри очікують на активізацію південних циклонів у першій декаді квітня, що може спричинити дощ або короткочасне повернення зимових опадів, тобто снігу.

"Однак, говорити про залягання снігового покриву і повернення зими не варто", – зауважив він.

