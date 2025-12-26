Зима прийшла в Одесу: жителі показали казкові фото першого снігу

У п'ятницю, 26 грудня, Одесу накрив сніг. Місцеві поділилися казковими кадрами зимового міста.

Про це розповідає 24 Канал. На 26 грудня синоптики прогнозували до 13 градусів морозу, сніг та ожеледицю на дорогах.

Яким був перший сніг в Одесі?

У багатьох областях України випав сніг 26 грудня. Також подекуди очікувалася ожеледиця та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. За даними КМДА, наслідки негоди у столиці ліквідовують 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору" та десятки бригад із ручного прибирання. Також зима прийшла в Одесу.

Жителі поділилися казковими фото зимової Одеси / Фото, надані 24 Каналу

Перший сніг в Одесі / Фото ЖКС Одеси

"Перлину Чорного моря" вкрило снігом / Фото телеграм-каналу "Одеса.Офіційно"

В Одеській області 26 грудня було сніжно та вітряно. Швидкість вітру досягала 18 метрів на секунду, а температура повітря коливалася від -5 до -10 градусів.

Перший сніг також випав у Миколаєві. У ОВА попередили, що через погодні умови, будуть обмежувати рух транспорту.

Де в Україні випав сніг 26 грудня?