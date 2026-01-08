Численні ДТП, українці з лопатами та міста у кучугурах: кадри з областей, які засипало снігом

Низку регіонів України знову засипало снігом 8 січня. Подекуди автівки застрягають у кучугурах, потрапляють в ДТП, а люди та служби намагаються впоратись із наслідками негоди.

Як міста переживають сніговий колапс та який вигляд мають вулиці після негоди, зібрав 24 Канал.

Дивіться також "Це така традиція": мер Івано-Франківська розчищав сніг на вулицях міста разом з комунальниками

Де в Україні вирує негода?

Тернопіль знову засипає снігом. Місцеві повідомляють, що подекуди на дорогах і тротуарах важко проїхати та пройти.

Сильний сніг у Тернополі: дивіться відео

Через негоду утворились затори. Місцеві публікують фото й відео з неприбраних вулиць і слизьких доріг в області.

Ситуація на дорогах Тернопільщини: дивіться відео

Не краща ситуація також на Львівщині. Там стався справжній транспортний колапс. Патрульні допомагають машинам вибратись зі снігових заметів.

Машина застрягла у снігу: дивіться відео

Сніг засипав дороги у Львові: дивіться відео

Водії пишуть у мережі, що подекуди на Львівщині сталися численні ДТП. Наприклад, на трасі в напрямку Золочева вже годину поспіль заблокований рух.

Складна ситуація на трасах Львівщини: дивіться відео

У деяких містах люди взяли лопати та допомагають службам розгрібати снігові кучугури.

Прибирання снігу у Львові: дивіться відео

Ліквідація наслідків снігопаду у західних регіонах / Фото Суспільного, GALKA IF.UA

Сніг і робота комунальних служб на Прикарпатті: дивіться відео

Яка ситуація у північних регіонах?

Водночас у Києві триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів. За даними місцевої влади, задіяно 252 одиниці спецтехніки.

Загалом, як повідомили в поліції, негода вирує в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях, а також місцями у Вінницькій та Житомирській. У цих регіонах фіксують інтенсивний сніг та ожеледицю.

Прибирання вулиць у Києві триває цілодобово: дивіться відео

Снігова завірюха в північних областях: дивіться відео

Відповідні служби Житомирщини працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити проїзд автошляхами області.

Міські служби розчищають дороги на Житомирщині: дивіться відео

Як убезпечити себе під час негоди?

Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю – залишайтеся вдома,

– закликали в ДСНС.