Чи накриє Україну сніг з Європи: що кажуть синоптики

Нещодавно у низці європейських країн накрили снігопади та відчутне похолодання. Утім, в Україні подібних умов не передбачають щонайменше до кінця першої декади квітня. Здебільшого варто чекати саме дощів.

Таку інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Дощі та подекуди грози: якою буде погода в Україні 3 квітня

Чи випаде сніг в квітні?

The Guardian повідомило, що через активний циклон з півночі у низці країн, зокрема, у Франції, Бельгії, на півночі Італії та Балканах сталися снігопади. Подекуди, за даними видання, випало до 40 сантиметрів снігу.

Відповідаючи на запитання стосовно можливості повернення подібних опадів в Україну, Іван Семиліт зазначив, що насамперед це залежить від того, як розвиваються процеси у цих країнах і куди вони рухатимуться далі.

За його словами, наразі синоптики передбачають, що опади у вигляді дощу з мокрим снігом можливі лише на території Карпат, а про значний сніг не йдеться, оскільки над Україною переважає тепліша повітряна маса.

Тому наразі таких погодних умов зі снігом ми поки не очікуємо, оскільки синоптичні процеси, які розвиваються на території України, приносять до нас опади з півдня, а не з тих країн, де зараз випадають опади у вигляді снігу,

– уточнив він.

