Проїзд заборонено: через снігопад в деяких областях обмежили рух для водіїв

Через погіршення погоди в кількох областях України обмежили рух автомобілів. На дорогах працюють відповідні служби. Водіїв просять бути уважними і зважати на зміни дорожньої обстановки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Де обмежено рух транспорту

Вже другий день у багатьох областях України спостерігається різке погіршення погоди, зранку місцями йде сильний сніг та вирує вітер. На дорогах перемети.

У Миколаївській та Херсонській областях ввели тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів. Це стосується таких автошляхів:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро – Миколаїв від Нового Буга до Миколаєва;

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від межі з Кіровоградською областю до Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв від Вознесенська до Миколаєва.

На дорогах Миколаївщини задіяно 17 одиниць дорожньої техніки, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Для ліквідації ожеледиці спеціалісти використали 147 тонн піщано-сольової суміші. Також від ДП "Агенція розвитку місцевих доріг в Миколаївській області" залучено 5 одиниць техніки та 60 тонн суміші.

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Через негоду 16 тисяч будинків у Миколаївській області залишилися без світла. Бригади енергетиків працюють над відновленням електроенергії.

Рух ускладнено й на Одещині. Область накрила сніжна буря, внаслідок чого спостерігаються масові затори. На деяких трасах транспорт зупинився повністю.

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Усього на дорогах загального користування державного значення задіяно 355 одиниць техніки та 450 робітників. Громадяни можуть дізнатися про ситуацію на конкретній ділянці дороги за номером телефону +38 067 400 60 80.