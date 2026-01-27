Москва потопає у снігу після потужної хуртовини: до кінця доби випаде ще третина місячної норми

Столицю Росії, Москву, накрив сильний снігопад. В місті запроваджено "помаранчевий" рівень погодної небезпеки через сильний вітер і ожеледицю.

В Москві водії не можуть нікуди виїхати, а людям порадили сидіти вдома. Про це пишуть російські телеграм-канали публікуючи відповідні відео, повідомляє 24 Канал.

Як погодні умови ускладнили життя росіян?

Російські телеграм-канали публікують фото та відео Москви, засипаної великою кількістю снігу, застерігаючи мешканців не виходити з дому без крайньої потреби. Як заявили в Росії, обмеження діятимуть ще мінімум до 29 січня.

В одному з телеграм-каналів повідомили, що в місті запроваджено "помаранчевий" рівень погодної небезпеки. Комунальна техніка вже виїхала на вулиці столиці для очищення доріг. Звичайним водіям доводиться рухатися слідом за нею, щоб уникнути заносів.

Москва потерпає через снігову хуртовину / фото з телеграм-каналів

Російський синоптик Тішковець сказав, що понад третина місячної норми опадів сьогодні ще випаде, а снігові замети зростуть до 47 сантиметрів.

Також через навантаження на наземні служби та постійну потребу розчищати злітно-посадкові смуги, почались серйозні затримки рейсів в аеропортах. Росіянам порадили завчасно прибувати на місця та не панікувати.

Що ще відомо про погодні катаклізми в Росії?