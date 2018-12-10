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      Снігопади в США: люди залишилися без світла й тепла, скасовано щонайменше тисячу авіарейсів

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Снігопади і заметілі у Північній та Південній Кароліні й інших штатах стали причиною понад 300 тисяч порушень енергопостачання. Щонайменше 200 тисяч споживачів залишилися без світла та тепла.

      Про це повідомило видання Associated Press.

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      Губернатор Північної Кароліни Рой Купер у суботу інформував, що негода може залишити без світла і тепла до 500 тисяч споживачів. Наразі ця цифра наближається до 240 тисяч. Перебої з енергопостачанням спостерігаються також у штатах Алабама, Джорджія, Теннессі і Вірджинія.

      У міжнародному аеропорту міста Шарлотт, Північна Кароліна, у неділю через несприятливу погоду скасовано понад 1 тисячу авіарейсів.

      Губернатор Купер рекомендував населенню напередодні Різдва утриматися від поїздок на особистому транспорті. 

      Він також оголосив режим надзвичайної ситуації у 100 округах штату до 10 грудня включно. Для надання допомоги рятувальникам і жителям мобілізовані 143 службовців Національної гвардії США, 43 автомобілі підвищеної прохідності і 14 вантажівок.

      Снігопади істотно ускладнюють рух наземного транспорту. Як інформував губернатор Північної Кароліни, з півночі надійшли дані про 509 аварій на дорогах і понад 1 тисяча дзвінків від автомобілістів, які застрягли у снігових заметах.

       

      Теги: Новини США Надзвичайні ситуації авіація
      Джерело: 24 Канал
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