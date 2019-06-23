"Собор" Филарета создал толька резонанс – не более

Так, в основном второсортные российские информационные площадки уделили чрезмерное внимание событиям, происходящим в Украине, предав собору статус некоего масштабного и феноменального мероприятия, предвещающего раскол ПЦУ.

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В принципе, не имеющей никакого юридического веса собор выполнил поставленную задачу – создал резонанс, который в любом бы случае вышел за пределы Украины, ведь управлялся процесс напрямую с Данилова монастыря. А потому, даже если бы на Собор пришел лишь Филарет и два его московских закадычных друга, а в храме бы сидело всего три калеки, то и в этом случае событию был бы придан соответствующий фон для разгонки.

В свою очередь, в очень интересном формате подал голос Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, который назвал так называемый "Поместный собор УПЦ КП" поражением Фанара, при этом, впервые за все время борьбы против Томоса, не упомянув в своем желчеиспускании патриарха Филарета.



Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда

То есть, мы можем с вами видеть то, как когда-то проклинаемый при каждом удобном случае представителями филиала ФСБ – РПЦ, Филарет, внезапно, будучи одним из главным инициаторов столь важного для российского религиозного информационного фона события, вообще не упоминается, но все внимание концентрируется исключительно на Фанар (район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха – Прим. ред).

Иными словами, Филарета выводят в информационном плане в серую зону, для последующей, со временем, отбелки, в лице гибридных обывателей, с переводом в стан друзей московского экзархата. В свою очередь, все внимание концентрируется на Константинополе и информационных атаках на Вселенского патриарха Варфоломея.



Вселенский патриарх Варфоломей

Что же до Филарета, то после того как уровень токсичности его персоны для россиян спадет, данный персонаж уже появится как побратим Кирилла в борьбе с "раскольниками" православия.

Как видите, все по плану, плану, нарисованному в Даниловом монастыре и очень даже предсказуемо. Предсказуемо и грустно, ведь, по сути, Филарет продал результат своего многолетнего труда. И за что, за эфемерное звание главы некой эфемерной секты под патронатом другой секты, от влияния которой он же, все эти годы старался избавиться. Или это все было наигранно?

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