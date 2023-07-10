Тривожні сирени заревіли у Сочі: що загрожує російському курорту

У російському місті Сочі вирує негода. Через загрозу підтоплення у місті навіть спрацювали сирени.

Про негоду повідомляють місцеві телеграм-канали. Людей закликають не виходити з будинків, адже Сочі під загрозою затоплення, повідомляє 24 Канал.

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Вода у річці досягла критичної позначки

Увечері росіян почали попереджати, що у найближчі години у Сочі очікуються сильні опади, можливі навіть смерчі над морем. Після цього попередження мережею почали ширитися кадри підтопленого транспорту, будинків та закладів. Зокрема, в Адлерському районі Сочі затопило торговий центр, громадський транспорт, а місцями вода піднялася вище колін.

Затопило магазини у Сочі: дивіться відео

Транспорт вулицями Сочі почав буквально пливти. У мережі також публікують кадри затоплених автомобілів.

Авто "пливуть" в Сочі: дивіться відео

Вода в салоні автобуса: дивіться відео

Метеорологи попереджають, що з берегів може вийти річка Херота. Вода вже досягла критично високої позначки, тому у місті увімкнули сирени тривоги.

Тривога в Сочі: дивіться відео

Вода вже почала підмивати деякі будівлі. Зокрема, у селі Веселе впала опорна стіна на припарковані автомобілі.

Течія настільки сильна, що людей буквально змиває з ніг. Один із місцевих чоловіків хотів перейти річку Херот через міст, проте стихія знесла його. Чоловік зачепився за дерево, й почав кликати на допомогу, адже не вміє плавати. Аби врятувати росіянина, довелося викликати рятувальників.

Окрім того, із затоплених готелів вже почали евакуювати людей. Містом їздять рятувальники, які надають допомогу постраждалим.

Через негоду із Сочі почали вивозити літаки. РосЗМІ у мережі повідомляють, що вже "евакуювали" кілька літаків на запасний аеродром. Час перебування там залежатиме від погодних умов. Хоча місцевий аеропорт працює, проте всі рішення щодо посадок ухвалюються за згодою синоптиків.