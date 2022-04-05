Сьогодні вдалося евакуювати 1200 мешканців Луганщини, – Гайдай

Сьогодні, 5 квітня, евакуювали до різних міст України аж 1200 мешканців Луганщини. Люди тікають від російських окупантів.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці в телеграмі. Вдалося евакуювати людей з Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної та Рубіжного.

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Куди евакуювали людей

Із Сєвєродонецька вивезли 235 мешканців: 60 поїхали до потягу в Новозолотарівку, звідки можна добратися в інші регіони України. Ще 175 поїхали до Слов’янська.

З Лисичанська евакуювали 622 людини: 417 – теж до потягу в Новозолотарівці. 205 напряму поїхали до Дніпра автобусами.

Також вдалося вивезти 315 жителів Кремінної та 15 мешканців Рубіжного. Ще п’ятеро людей з Рубіжного виїхали самотужки.

Нагадаємо, Сергій Гайдай рекомендує мешканцям Луганщини негайно евакуюватися з регіону. Не варто зволікати: російська армія розстрілює цивільних, тому краще завчасно виїхати в безпечні регіони.

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