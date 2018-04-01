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Сьогодні на землю може впасти китайська "Тяньгун-1": де приземляться уламки

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Китайська станція
Китайська станція "Тяньгун-1" падає на Землю / Фото з відкритих джерел

За деякими прогнозами, 1 квітня китайська космічна станція "Тяньгун-1" може війти в атмосферу Землі. Більша частина станції має згоріти в атмосфері.

Як пише видання Vox.com, кілька її важких уламків все ж можуть впасти на землю.

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Як запевнили у Європейській космічній агенції, ці уламки практично не загрожують людям. Та все ж там розробили карту, де показали найбільш вірогідні місця, де можуть приземлитись уламки станції. Зеленим кольором там позначені місця, куди ймовірно можуть долетіти уламки станції.

Де може впасти

Де може впасти "Тяньгун-1"

Як пише видання livescience.com, шанс зіштовхнутись із цим "космічним сміттям" для людини у мільйон разів менша, ніж виграш у лотерею.

Що таке "Тяньгун-1"? Це перша орбітальна китайська станція, яку запустили 29 вересня 2011 року. Її запустили для відпрацювання технологій зближення і стикування космічних апаратів. За час перебування на орбіті вона прийняла дві пілотовані експедиції. Наприкінці березня 2016 року стало відомо, що станція припинила функціонувати, тож стало очевидним, що її уламки можуть досягнути Землі.

Теги: Космос Техно Китай
Джерело: 24 Канал
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