Кім Чен Ин публічно подякував військовим КНДР за участь у "закордонних операціях"

Північнокорейський режим публічно відзначив своїх військовослужбовців, які виконують завдання за межами країни. Це звернення лунає на тлі розширення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна.

Що сказав Кім корейським солдатам?

Під час урочистостей до 78-ї річниці заснування КНДР Кім Чен Ин висловив подяку армії. Диктатор адресував особливу вдячність і повагу командирам та солдатам, які беруть участь у військових операціях за кордоном. За оцінками міжнародних спостерігачів, це формулювання безпосередньо стосується північнокорейських підрозділів, залучених до війни проти України на боці Росії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, на території держави-агресорки вже перебуває близько 8,6 тисячі військовослужбовців із Північної Кореї. З них сформовано чотири бригади, які діють у складі російського угруповання військ "Север".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія має плани залучити додатковий контингент чисельністю близько 30 тисяч осіб з КНДР. Крім того, Пхеньян розгортає в Росії ракетний підрозділ і постачає балістичні ракети KN-23 та KN-24 разом із пусковими установками для ведення бойових дій.

Нагадаємо, між Росією та Північною Кореєю відкрили новий автомобільний міст через річку Туманна, який уперше забезпечив пряме дорожнє сполучення між країнами. Об'єкт має розширити можливості для перевезення вантажів, а разом із ним на кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску "Хасан".

Будівництво мосту розпочалося у 2025 році після підписання відповідної угоди у 2024-му. На тлі поглиблення військової співпраці Росії та КНДР новий маршрут також розглядають як потенційний логістичний коридор, який може використовуватися для переміщення вантажів між двома державами.