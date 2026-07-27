"Не Зеленському говорити про наші плани": Пєсков нервово відреагував на дані про солдатів КНДР

У Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про намір Росії залучити ще 30 тисяч північнокорейських військових до війни проти України. У Москві відповілили нервово.

Про це пишуть росЗМІ.

Що сказав Пєсков про солдатів КНДР?

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву президента України Володимира Зеленського про можливе залучення Росією ще 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї до війни проти України.

Під час брифінгу журналісти попросили представника Кремля оцінити слова українського президента щодо планів Москви збільшити контингент північнокорейських військових на фронті. У відповідь Пєсков заявив, що не вважає за потрібне це коментувати.

Не вважаю за необхідне їх коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани,

– сказав він.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується залучити додаткові 30 тисяч військових із КНДР. За його словами, підготовка до їхнього прийому триває з червня у Воронезькій області. Президент України також заявив, що Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. На його думку, така співпраця становить загрозу не лише для України, а й для міжнародної безпеки. Крім того, Зеленський наголосив, що Москва допомагає Пхеньяну здобувати бойовий досвід, удосконалювати озброєння та випробовувати його в умовах реальних бойових дій.

Президент України планує відвідати Сполучені Штати Америки та разом із американським лідером Дональдом Трампом обговорить співпрацю Північної Кореї та Росії.

До слова, після чергової хвилі міжнародної критики через активний розвиток ядерної програми КНДР сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян не має наміру відмовлятися від ядерної зброї та й надалі нарощуватиме свій військовий потенціал.