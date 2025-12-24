Військовому помилково нарахували 2,4 мільйона гривень і він пішов у СЗЧ: що вирішив суд

Військовий свідомо привласнив 2,4 мільйона гривень державних коштів, які йому нарахували помилково. Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Яке покарання визначив суд для військового?

За інформацію видання, у грудні 2024 року військова частина перерахувала на банківський рахунок солдата понад 2,44 мільйона гривень замість грошової допомоги на оздоровлення у розмірі 24 – 25 тисяч гривень. Чоловік усвідомлював помилку, однак не повідомив командування й розпорядився коштами на власний розсуд. Він здійснив перекази на суму понад 1,16 мільйона гривень.

Згодом, 7 січня 2025 року, військовослужбовець самовільно залишив місце служби у районі бойових дій на території Донецької області. Він перебував за межами військової частини до 6 березня, коли був затриманий правоохоронцями.

Під час судового засідання військовослужбовець повністю визнав свою провину та частково повернув 1,51 мільйона гривень. Втім суд визнав його винним за двома статтями – привласнення майна в особливо великих розмірах та дезертирство під час воєнного стану.

Соборний районний суд Дніпра призначив солдату 7 років позбавлення волі, конфіскацію всього майна та заборону обіймати посади з адміністративними функціями на 3 роки. Також ухвалено цивільний позов військової частини – із засудженого стягнуто 868, 991,84 гривні матеріальної шкоди.

Строк відбування покарання почався 1 травня 2025 року з урахуванням попереднього тримання під вартою.

