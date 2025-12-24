Військовому помилково нарахували 2,4 мільйона гривень і він пішов у СЗЧ: що вирішив суд
- Військовий привласнив 2,4 мільйона гривень, помилково нарахованих йому, і був засуджений на 7 років з конфіскацією майна.
- Суд зобов'язав його повернути частину коштів, і стягнув 868,991.84 гривні матеріальної шкоди на користь військової частини.
Військовий свідомо привласнив 2,4 мільйона гривень державних коштів, які йому нарахували помилково. Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sud.ua.
Дивіться також Як можна законно закрити справу про СЗЧ: пояснення Верховного Суду
Яке покарання визначив суд для військового?
За інформацію видання, у грудні 2024 року військова частина перерахувала на банківський рахунок солдата понад 2,44 мільйона гривень замість грошової допомоги на оздоровлення у розмірі 24 – 25 тисяч гривень. Чоловік усвідомлював помилку, однак не повідомив командування й розпорядився коштами на власний розсуд. Він здійснив перекази на суму понад 1,16 мільйона гривень.
Згодом, 7 січня 2025 року, військовослужбовець самовільно залишив місце служби у районі бойових дій на території Донецької області. Він перебував за межами військової частини до 6 березня, коли був затриманий правоохоронцями.
Під час судового засідання військовослужбовець повністю визнав свою провину та частково повернув 1,51 мільйона гривень. Втім суд визнав його винним за двома статтями – привласнення майна в особливо великих розмірах та дезертирство під час воєнного стану.
Соборний районний суд Дніпра призначив солдату 7 років позбавлення волі, конфіскацію всього майна та заборону обіймати посади з адміністративними функціями на 3 роки. Також ухвалено цивільний позов військової частини – із засудженого стягнуто 868, 991,84 гривні матеріальної шкоди.
Строк відбування покарання почався 1 травня 2025 року з урахуванням попереднього тримання під вартою.
Киянці перерахували 65 тисяч зайвої пенсії: що відомо?
Жінка, яка перебувала на обліку в ГУ Пенсійного фонду України в Києві, отримувала пенсію за віком, а коли вона домоглася призначення пенсії держслужбовця, після перерахунку стало відомо про нібито понад 65 000 гривень переплати.
Пенсійний фонд провів індивідуальний перерахунок пенсії та встановив переплату за період з 1 липня 2021 року по 31 березня 2023 року у розмірі 65 797,67 гривні. Водночас жінка проігнорувала лист Пенсійного фонду про повернення отриманих коштів.
Суд визначив, що з боку киянки не було встановлено зловживань та подання нею неправдивих даних. Тож випадково перераховані кошти не підлягають поверненню за статтею 1215 Цивільного кодексу України.