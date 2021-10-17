Осліплюючий дует: "солодка" парочка, яка може позбавити вас зору. Ми навіть не задумуємося над тим, які ми щасливі, бо маємо змогу бачити світ.

Що таке – бачити криво, з плямами, чи жити в темряві, можуть розповісти ті, у кого зір втрачений. І причин цьому є багато, але дуже багато залежить від наших щоденних дій.

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Ожиріння, цукровий діабет відіграють одну з ключових ролей.

Якщо причина цукрового діабету 1 типу (інсулінозалежного) до кінця ще не вивчена, то цукровий діабет 2 типу – це повністю (!) аліментарне захворювання, тобто те, яке наїджене власною ложкою та виделкою, помножене на малорухливе життя.

Рівень глюкози в крові після їжі залежить від фізичної активності людини. Після прийому їжі рівень глюкози зростає приблизно в 1,5-1,8 раза, в залежності від того, що було з'їдено і поступово до вихідного рівня.

Проте еритроцити та головний мозок не можуть швидко використати глюкозу, якщо м'язева тканина, яка є найбільшим споживачем глюкози, працює недостатньо, а вуглеводів споживається багато.

Менша частина глюкози потрапляє в печінку, але якщо глюкози дуже багато, то в печінці вона перетворюється на жир. Частина жиру потрапляє в кров і відкладається в інших депо, так, поступово, ми набираємо зайву вагу. Зайва маса тіла знижує чутливість рецепторів клітин до інсуліну і процес порушення обміну речовин підсилюється.

Тому, якщо Ви навіть і скажете, що не любите їсти тістечка, але є любителем макаронів, каш, фруктових соків, картопляного пюре, солодких фруктів та сухофруктів, і при цьому Ваші рухи обмежуються квартирою, офісом, ліфтом, – Ваші очі в небезпеці.

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Тому, перш ніж говорити про те, яка їжа є корисною для очей, важливо знати про "осліплюючий дует": багато вуглеводів і мало руху.

Все інше Ви вже знаєте, але я ще раз нагадаю:

Харчування з невисоким глікемічним навантаженням (не знаєте, як це – перевіряйте глюкометром до їжі та за годину після їжі; так помоніторте їжу, яку часто вживаєте).

Зелень щодня і ягоди якомога частіше (зеаксантин та лютеїн).

Продукти, багаті лецитином, фосфоліпідами, Омега – 3 (яйця домашнього вигулу, риба, горіхи).

Вітаміни групи B (дріжджі та всі інші природні продукти).

Магній (висівки, гречка, горіхи).

І щодня-щодня-щодня різний-різний рух: розминка і зарядка вранці, швидка ходьба, вправи з гантельками та гантелями, біг, плавання, теніс, танці – все, де включаються різні групи м'язів).

Важливо порухатися вранці ДО сніданку, щоб "звільнити місце" для наступної порції вуглеводів. Ми можемо тисячу разів нарікати на сіре осіннє небо і похмуру погоду, проте, ми щасливі, що ми бачимо це.

Тому годуйте Ваші очі правильно і підкріплюйте їжу "для очей" рухом.