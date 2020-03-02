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      Сотні патронів, кулемети та гвинтівки: викрили одесита, який зберігав зброю в гаражі – фото

      -
      Правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав арсенал зброї / od.npu.gov.ua

      На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав зброю та боєприпаси в орендованому гаражі. Чоловік розповів, що зброя йому була потрібна для особистих інтересів. Проте для яких саме – не зізнався.

      Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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      За словами затриманого, частину арсеналу він купив через інтернет, а решту – знайшов з допомогою металошукача. Зброю вилучили та відправили на експертизу.

      гільзи
      Понад півтори тисячі вилучених гільз

      Загалом правоохоронці викрили:

      • 2 кулемети,
      • 2 гвинтівки,
      • пістолет Токарева,
      • приціл,
      • 8 магазинів,
      • 4 банки з порохом,
      • майже 500 патронів та куль,
      • понад 1500 гільз.

      зброя
      Зброя та боєприпаси, що знайшли у гаражі

      За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

      Дивіться детальніше у відео, скільки боєприпасів та зброї викрили правоохоронці:

       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Кримінал Зброя Поліція Новини Одеси
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