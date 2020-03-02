Сотні патронів, кулемети та гвинтівки: викрили одесита, який зберігав зброю в гаражі – фото
На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав зброю та боєприпаси в орендованому гаражі. Чоловік розповів, що зброя йому була потрібна для особистих інтересів. Проте для яких саме – не зізнався.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
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За словами затриманого, частину арсеналу він купив через інтернет, а решту – знайшов з допомогою металошукача. Зброю вилучили та відправили на експертизу.
Понад півтори тисячі вилучених гільз
Загалом правоохоронці викрили:
- 2 кулемети,
- 2 гвинтівки,
- пістолет Токарева,
- приціл,
- 8 магазинів,
- 4 банки з порохом,
- майже 500 патронів та куль,
- понад 1500 гільз.
Зброя та боєприпаси, що знайшли у гаражі
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
Дивіться детальніше у відео, скільки боєприпасів та зброї викрили правоохоронці: