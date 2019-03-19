Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая

Военно-техническое сотрудничество между Украиной и Китаем имеет довольно долгую историю, однако, зачастую оно всегда носило осторожный и неспешный характер.

Во многом это обуславливалось осторожной политикой Пекина к странам, подверженным тенденциям смены власти по воле народных масс, а так же в связи с мощной кремлевской, украинофобской пропагандой. Между тем, в прошлом году наступил, можно сказать, переломный момент.

Дело в том, что в ходе 13-й встречи Межправительственной украинско-китайской координационной комиссии по вопросам ВТС, которая прошла в сентябре 2018 года в Пекине, были озвучены просто гигантские планы по расширению военно-технического сотрудничества двух стран. Грубо говоря, поднимаемые темы и обговариваемые проекты охватывали инвестиционные объемы в $7 млрд. К слову сказать, прямые инвестиции КНР в Россию в 2015 году составили $645 млн, в 2016-м – $350 млн, в 2017-м – $140 млн! Но, не отвлекаемся и идем дальше.

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Отдельно хотелось бы сделать ремарку, что в последние несколько лет Китай уделяет немалое внимание и ВТС с Беларусью, как альтернативе сотрудничества с РФ. Плодом такого взаимодействия стал, например, один из наиболее дальнобойных в мире РСЗО "Полонез". Однако производственные мощности и научно-технический потенциал Беларуси не могут в полной мере удовлетворить Китай в ряде направлений, которые с успехом реализуются в Украине.

Именно поэтому. Предстоящая 14-я встреча Межправительственной украинско-китайской координационной комиссии по вопросам ВТС может стать решающей на плацдарме сотрудничества наших двух стран и обеспечить Украину инвестициями, на порядок превышающими те, что осуществляет Китай в нашу "гибридную соседку".

И именно эти факторы привели к тому, что сейчас серое информационное пространство РФ начинает заполняться нарративами о том, что Китай отказался от сотрудничества с Украиной на фоне развивающихся скандалов с оборонкой. Причем, не удивлюсь, что через несколько дней эта информация уже будет тиражироваться нашими "блаженными" СМИ.

Что интересно, вбросы, носящие сейчас массовый характер на информационных площадках России и, что не удивительно, Беларуси, не излагают факты, а лишь опираются на догадки об отказе Китая от ВТС с Украиной. И главным доказательством тому авторы считают то, что по состоянию на март 2019-го Китай так и не провел ожидаемой 14-й встречи с представителями Украины.

Наброс, безусловно, носит под собой целью распространения определенных нарративов, без какой либо конкретики. Например, как то, что годовой перерыв между встречами припадает уж никак не на весну следующего года, а как раз на конец лета – начало осени. Более того, за последние несколько месяцев Китай неоднократно выступал вопреки позиции РФ на стороне совместных проектов с Украиной.

Например, российскому "Ростеху" так и не удалось убедить китайских партнеров в том, что двигатели для китайских вертолетов AHL сможет производить и Россия, импортзаместив украинские Д-136 на российские ПД-12В. В свою очередь, РФ не сможет освоить серийное производство ПД-12В ранее 2023 года, что китайским партнерам прекрасно известно, а потому они и делают ставку на украинские двигатели.

Не удивительно и то, что в информационную схватку влились и беларуские ресурсы, зачастую являющиеся медийными пророссийскими площадками. Как-никак, а речь идет и о доли Беларуси в ВТС с КНР, которая может перекочевать в Украину. И не забываем еще об одном очень важном геополитическом аспекте сотрудничества с Китаем – свои инвестиции Пекин крайне ревностно боронит. И, непосредственный интерес КНР к Беларуси, в некотором смысле обезопасил ее от непредвиденных гибридных инициатив Кремля.

А потому и не удивительно, что Москву так беспокоит ВТС Украины и Китая, которое не только подстегнет развитие ВПК нашей страны, лишит Россию доли китайских инвестиций в оборонный сектор и предоставит Китаю возможность обходиться без ряда технических решений из РФ, но и повысит фактор безопасности геополитического формата.

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