Соціальні інвестиції – це насамперед турбота про людей: "Метінвест" презентував свої проєкти

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест з початку пандемії коронавірусу безкоштовно забезпечувала медичним киснем лікарні Маріуполя, а зараз доправляє його у лікарні різних регіонів країни. Один із лідерів сталого розвитку в Україні презентував свої проєкти в соціальній сфері.

За словами директора департаменту регіонального розвитку компанії Олександра Вишнякова, "Метінвест" як найбільший гірничо-металургійний український комплекс, група компаній, не може залишатися осторонь, та їхні соціальні інвестиції – це насамперед турбота про людей.

Ми не ставимо собі головною метою кількість виробленої сталі, для нас не є показником досягнення певних фінансових цифр. Люди насамперед,

– наголосив Вишняков.

Представники компанії повідомили, що і надалі постачатимуть кисень на запит медиків у різні регіони України. Лише торік "Метінвест" виділив 6 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19.

Директор департаменту наголосив, що за допомогою з киснем до них звернулась і влада, і медики, тому у жовтні Група "Метінвест" активно постачала кисень до лікарень різних областей.

"У жовтні-місяці, коли стався на ринку дефіцит кисню та зростання захворюваності, ми почали отримувати звернення від влади, ми почали отримувати звернення від медиків, усі просили допомогти киснем. І за жовтень ми поставили 1740 тон рідкого кисню. Загалом з початку року до державних лікарень безкоштовно було поставлено кисню понад 4 тисячі тонн, і понад 200 куб. м газоподібного кисню", – відзвітував Вишняков.