"Отруйні парфуми" нібито роздавали за донати на Волині: у поліції пояснили, чи правда це

У мережі активно ширилася інформація, що на Волині за донати нібито роздавали "отруйні пробники з парфумами". Також розповсюджувалися жахалки про нібито від "випаровувань цих парфумів", які "спалюють легені за тиждень".

Чи дійсно "отруйні парфуми" роздавали за донати на Волині, чи звертався хтось із цією історією до поліції – розбирався 24 Канал.

З чого почалася історія з "отруйними парфумами" на Волині?

У соціальних мережах, зокрема фейсбуку та Threads, ширилися дописи про те, що люди отримували голосове повідомлення, у якому, зазначалося, що нібито ходять "фальшиві волонтери", які пропонують "смертельні парфуми".

У вайбер-групах ширили голосове повідомлення, де жіночка розповідає, що отримувала повідомлення, а також дізналася інформацію про "отруйні парфуми" за донати від вчительки.

Жінка з Ковеля розповідала, що містом ходять "молоді люди в військовому", просять задонатити на армію і пропонують за це парфуми, понюхати та узяти.

Під час вдихання цих парфумів легені згоряють менше, ніж за тиждень. Ніякі лікарі нічого не допомагають. Якась там отрута, чи що там є в тих духах. Люди беруть, нічого не підозрюючи й все, і помирають,

– стверджує жіночка у голосовому.

Вона також сказала, щоб інші батьки передали своїм дітям, щоб ті "нічого не вдихали та не нюхали ніякі парфуми".

Що кажуть у поліції про цю історію?

24 Канал звернувся по коментар щодо історії з "отруйними парфумами" до речниці поліції Волині Ольги Бузулук. Вона зазначила, що інформація про це не відповідає дійсності.

Це неправда. Викликів по Ковелю не було,

– зазначила Бузулук.

Водночас відповідні повідомлення у соціальних мережах спровокували дзвінки до правоохоронців зі скаргою на людей, які справді пропонували перехожим парфуми. Волинське видання misto.media писало, що 7 та 9 січня до поліції надійшли два звернення щодо того, що люди, серед яких був і ветеран, пропонували пробники звичайних парфумів від їхнього знайомого та при цьому спонукали донатити на ЗСУ.

Ольга Бузулук підтвердила 24 Каналу, що така історія мала місце, але поліція провела роз'яснювальну роботу з цими громадянами.

"У Луцьку вже розібралися з ситуацією, пояснили, що не гоже ветеранам ходити та пробники парфумів продавати за донати. Вони нас зрозуміли. На них нічого не складали (справи у поліції – 24 Канал)", – пояснила речниця поліції Волині.

Тож історія з "отруйними парфумами", які роздають за донати – є фейковою.

Чи нова історія з "смертельно отруйними парфумами"?