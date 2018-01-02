Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)
У Києві на Новий рік невідомий шкуродер жорстоко травмував собаку, він прив'язав петарду їй до хвоста, після чого та вибухнула.
Про це повідомила у Facebook "Команда порятунку тварин у Києві".
"О 20 годині надійшло повідомлення, що на Академмістечку жителі чули звук вибуху петарди, після чого бачили велику собаку, яка пробігла вздовж будинку, протиснулася у вузьку щілину і звалився в підвал", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники приїхали на місце. За попередніми припущеннями, собака злякалася феєрверку. Проте, після обстеження рятувальники побачили на задній частині тіла тварини велику рвану рану.
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За даними рятувальників, характер рани свідчив про те, що до хвоста хтось прив'язав петарду, яку потім підпалив.
Тварину витягли з підвалу й терміново госпіталізували до ветклініки в критичному стані.
Увага! Фото 18+
Вибухом майже повністю відірваний хвіст, пошкоджені внутрішні органи. Операція тривала всю ніч, собака вижила, але прогнози обережні, не виключене зараження крові,
– йдеться в повідомленні.
Собаці приписали коштовний антибіотик "Тієнам".
"Команда порятунку" просить допомогти зібрати гроші на лікування собаки.
Номер карти Приватбанку: 5168 7551 1301 1361 (Кравчук Л.Л.). Звітність за зібраними коштами можна відстежити тут.
Жорстока історія отримала великий резонанс і обурила захисників тварин.