Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)

У Києві на Новий рік невідомий шкуродер жорстоко травмував собаку, він прив'язав петарду їй до хвоста, після чого та вибухнула.

Про це повідомила у Facebook "Команда порятунку тварин у Києві".

"О 20 годині надійшло повідомлення, що на Академмістечку жителі чули звук вибуху петарди, після чого бачили велику собаку, яка пробігла вздовж будинку, протиснулася у вузьку щілину і звалився в підвал", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники приїхали на місце. За попередніми припущеннями, собака злякалася феєрверку. Проте, після обстеження рятувальники побачили на задній частині тіла тварини велику рвану рану.

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За даними рятувальників, характер рани свідчив про те, що до хвоста хтось прив'язав петарду, яку потім підпалив.

Тварину витягли з підвалу й терміново госпіталізували до ветклініки в критичному стані.

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Вибухом майже повністю відірваний хвіст, пошкоджені внутрішні органи. Операція тривала всю ніч, собака вижила, але прогнози обережні, не виключене зараження крові,

– йдеться в повідомленні.

Собаці приписали коштовний антибіотик "Тієнам".

"Команда порятунку" просить допомогти зібрати гроші на лікування собаки.

Номер карти Приватбанку: 5168 7551 1301 1361 (Кравчук Л.Л.). Звітність за зібраними коштами можна відстежити тут.

Жорстока історія отримала великий резонанс і обурила захисників тварин.