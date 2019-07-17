Соцмережі та вибори: які партії підтримують, а які недолюблюють користувачі

У Facebook та Vkontakte негатив щодо політиків перемагає. Так, аудиторія російської соцмережі не любить жодної української партії, навіть проросійських. А у Facebook негативна риторика щодо партій домінує у 42% проаналізованих дописів.

Позитивних дописів про політичні партії у Facebook – тільки 15%. До речі, "Опозиційна платформа – За життя" є єдиною політсилою, щодо якої у соцмережі негативні пости переважають не тільки позитивні, але й нейтральні. Про це повідомив головний редактор онлайн-платформи UkraineWorld Володимир Єрмоленко під час презентації результатів відповідного дослідження, передає Укрінформ.

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Своєю чергою, він розповів, хто домінує в Instagram.Так, з величезним відривом у цій соцмережі лідирує "Слуга народу", на другому місці – "Європейська солідарність", а на третьому – "Голос".

82% всіх унікальних Instagram-постів – саме про партію "Слуга народу", тоді як "Європейську солідарність", що на 2-му місці, згадують лише у 17% постів про вибори. Від партії "Голос" очікували змагання зі "Слугою народу" за молоду аудиторію Instagram, але до середини червня досягти цього Вакарчуку не вдалося: його партія згадується лише у 5% Instagram-постів,

– розповів Єрмоленко.

Водночас, він розповів про цікавий тренд: значну частину "хештег- імперії" прихильників Зеленського посідають теги "Кварталу – 95".

"Це був один із ключів успіху Зе-кампанії: переманювання аудиторії "Кварталу" в політичний проект Зеленського, міграція "розважальної" аудиторії в "електоральну", – пояснив він.

Дослідження проводили спільно з аналітичною компанією Singularex в рамках ініціативи громадської організації "Інтерньюз-Україна" – UkraineWorld. За допомогою Neutral Networks та методів Artificial Intelligence аналітики дослідили 5,6 мільйона постів від користувачів, які позначили Україну як країну свого проживання, за період 1 травня – 17 червня 2019 року.