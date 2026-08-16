СОУ вдарили по підприємству "Комбінат Каменський" у Росії й підтвердили низку інших атак

Бійці Сил оборони України вночі проти 16 серпня уразили важливе підприємство воєнно-промислового комплексу країни-агресорки. Йдеться про "Комбінат Каменський" у Ростовській області Росії.

Там спалахнула пожежа. Про успішну атаку повідомили в Генштабі ЗСУ та надали інформацію про інші результативні операції.

Що відомо про ураження ворожих об'єктів?

"Комбінат Каменський"є підприємством російського оборонно-промислового комплексу, яке спеціалізується на виробництві твердого ракетного палива.

Його продукцію використовують у боєприпасах для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також у ракетних та авіаційних системах. Підприємство безпосередньо забезпечує потреби російських збройних сил.

Окрім того, за результатами аналізу нових даних підтверджено зупинку роботи ТОВ "Запсибнефтехим" у Тобольську після ураження 10 серпня Центральної газофракціонуючої установки №1.

Довідка. "Запсибнефтехим" є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії, що переробляє вуглеводневу сировину та виготовляє полімери й іншу нафтохімічну продукцію. Комплекс має важливе значення для російської нафтохімічної галузі та потреб військово-промислового комплексу.

Також підтверджено ураження 11 серпня низки установок ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області. Серед них – установка гідрокрекінгу, кілька установок первинної переробки нафти та установка вторинної перегонки легких нафтових фракцій.

Важливо, що "Орскнефтеоргсинтез" виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут та іншу продукцію, зокрема для потреб російських військових і оборонної промисловості.

У Генштабі підкреслили, що робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває. "Далі буде", – коротко резюмували у відомстві.

Слід згадати й про інші результати роботи українських військових, здійсненої протягом ночі 16 серпня. Однією з головних цілей став район дислокації ракетного підрозділу Росії у Резервному в окупованому Криму. На Запоріжжі українські військові уразили залізничний міст поблизу Світлодолинського, який росіяни використовували для перекидання військ і забезпечення логістики.

Ще одним об'єктом удару стали склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських військ у районі Карлівки на Донеччині.