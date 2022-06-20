"Совок" вмирає: президент Токаєв передав Путіну великий "привіт"

Президент Казахстана Токаєв мав яскравий бенефіс на ПМЕФ: він публічно відмовився визнавати квазіутворення загарбаного українськго Донбасу та заявив, що дотримуватиметься санкцій, а також відчитав кремлівських пропагандистів і, як повідомляють, відмовився від російського ордену.

Така поведінка – чудовий індикатор одразу кількох речей.

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Сильний Казахстан

Це – своєрідна гучна декларація про реальну незалежність Казахстану від Росії та її інтеграційних проєктів.

Маючи на своїй території дуже серйозну російськомовну меншість, велику присутність російського бізнесу, космодром Байконур, зрештою, казахський президент не боїться робити подібні заяви, фактично вступаючи з Кремлем "у контри".

Він буквально не боїться собі таке дозволити – тому, що відчуває силу у собі та за собою. І з кожним новим днем ​​все менше такої сили відчуває у Росії.

Привіт з Пекіна

Це великий привіт усім, хто любить із задумливим виглядом розмірковувати про те, що Китай – це потенційний або реальний союзник Росії, що "братство диктатур" об'єднається і таке інше.

Пекін давно має великі інтереси в Казахстані та постійно нарощує там свою присутність. Китайці – народ акуратний та делікатний, але послідовний та впертий. Вони можуть рухатися по міліметру, настільки, наскільки їм дозволять, але ні на секунду не зупиняючись. Вони й рухалися весь цей час у Казахстані рівно таким чином, щоб нарощувати свій вплив, проте не викликати різкої реакції Росії.

Токаєв зробив заяви, які, окрім іншого, чисто на політичному рівні у найближчій перспективі обнулюють російський вплив. До того ж, обнулюють настільки різко, що сумнівів у тому, що відчувають за собою серйозну підтримку – жодних. І якщо це Китай (а це Китай), то, судячи з усього, справи в Росії реально погані – для китайців у нормальній ситуації подібне вже занадто. А для ненормальної – ну, мабуть…

"Совок" реально розвалюється

Ми бачимо черговий етап остаточного розпаду СРСР. Після 1991 року "совок" за фактом втратив лише країни Балтії. Решта республік залишилися у форматі СНД, просто владу розтягли по норах місцеві еліти.

З таким Кремлем ще можна було миритися, хай і важко. З того часу там усі мріяли "повертати та зміцнювати". Проте, поступово віддрейфував у бік Туреччини Азербайджан, з 2004 року зовсім в іншому напрямку рухається Україна, тепер ось – дуже акцентовано Казахстан. Грузія, Молдова, азійські держави практично всі йдуть своїм шляхом.

На 100% орбіті впливу Москви залишаються лише Білорусь та Вірменія.

Перша тому, що режим тут такий: він без Росії не життєздатний. Ми тут хвалилися, які ми передові на пострадянському просторі, а за фактом виявилося, що чи не єдині, кому 30 років не вистачило, щоби суверенну державу побудувати.

Вірменія ж тому, що вона історично прив'язалася до Москви перед постійною азербайджансько-турецькою загрозою, плюс там є військова база. Ось на такому фоні Путін взявся "збирати землі". Що називається, коли слова та мрії сильно розходяться з реальністю.

Багатоходівка року

Ну, а взагалі ж, у світлі всього, що вийшло на виході, ми тут бачимо чудову картину, що ілюструє ступінь осудності пострадянських правителів, що засіли в ОДКБ. Тих самих, що бігом поспішали відправити свої війська до Казахстану, щоб відстояти владу політика, який приблизно через пів року їх відкрито та принизливо надішле.

Це, звичайно, багатоходівка такого рівня, що заслуговує на місця в підручниках політичного мистецтва як приклад далекоглядності та прагматизму.

Банально цікаво: чи ще залишилися такі, хто вірить, що ці керівники здатні виграти у Заходу цивілізаційне протистояння?

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