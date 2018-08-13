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"Союздрук" умисно знищує пресу, заради тютюнової вигоди

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"Союздрук" умисно знищує пресу, заради тютюнової вигоди

Понад місяць триває протистояння Києва та "Союздруку": місто та активісти вимагають повернути у кіоски друковану продукцію, проте "Союздрук", не бажаючи втрачати надприбутки, продовжує продавати тютюн.

Найбільший розповсюджувач преси у Києві брутально продався тютюновим олігархам та змінює функціональне призначення своїх МАФів на продаж тютюнових виробів.

Як розповів помічник мера Києва Дмитро Білоцерковець, сьогодні 100 з 300 газетних кіосків торгують тютюном, ще 100 – продали заявки на зміну функціонального призначення. Разом з тим керівництво "Союздруку" розпочало активну кампанію, заявляючи про утиски з боку місцевої влади. При цьому робиться це цинічно та нахабно, шляхом розповсюдження брехливої інформації про те, що МАФи будуть демонтовані через тиск з боку влади. При цьому цинічно замовчується той факт, що дозвільна документація на продаж тютюну не оформлена у більшості з МАФів.

У "Союздруці" виправдовуються, що частину кіосків здали в оренду, проте така діяльність є незаконною! А ще у "Союздруці" "забули" розповісти, що пайова частка за продаж друкованих видань набагато нижча, ніж за продаж підакцизних товарів. Різницю, звичайно, ніхто не сплачує. Звісно, "Союздрук"» вигідніше брехати про надумані утиски, ніж відмовитися від надприбутку, які тютюнові компанії сплачують набагато щедріше, ніж преса.

Та загалом мова навіть не про бюджетні збитки, а про те, що киян нахабно й цинічно позбавляють можливості читати пресу, пропонуючи на заміну покурити. Містяни категорично проти знищення друкованого слова у столиці, за словами активістів, "Союздрук" умисно знищує пресу, заради вигоди, яку отримає від реалізації тютюну. Активісти вже неодноразово проводили мітинги під стінами КМДА з вимогою вирішити ситуацію й не збираються спинятися, доки пресу не повернуть в усі кіоски "Союздруку".

Незабаром активісти розпочнуть збір підписів під петицією щодо повернення друкованої продукції у кіоски "Союздруку та скасування дозволів на продаж у них тютюну. Вони також пообіцяли проводити щомісячні акції проти жадібного керівництва "Союздруку", яке намагається придушити продаж преси у кіосках.

 

Теги: Новини України Новини Києва тютюн
Джерело: 24 Канал
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