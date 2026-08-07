Не варто недооцінювати загрозу: Росія долучає союзників до війни проти України

Росія дедалі активніше намагається компенсувати власні обмежені ресурси підтримкою союзників. У Білорусі формують нову бригаду, яка поки радше може відволікати сили України та демонструвати загрозу, а Північна Корея вже постачає Москві балістичні ракети й може розширити свою участь.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ці кроки не варто ані перебільшувати, ані ігнорувати. За його словами, можливості союзників Росії мають свої межі, однак навіть відносно невелика кількість додаткового озброєння здатна посилити тиск на Україну.

Білоруська бригада поки не виглядає ударним угрупованням

Нове формування у Білорусі ще перебуває на етапі розгортання. Наразі, за словами Грабського, укомплектований лише один батальйон, паралельно формують управління, артилерійські та інженерні підрозділи, а також частини бойового й тилового забезпечення. Тому розглядати цю бригаду як готову силу для вторгнення найближчим часом підстав немає.

Це тригер, на який ми маємо зважати й реагувати. Але зараз створення цієї бригади варто розглядати передусім як демонстрацію сили та можливу спробу відволікти наші ресурси від інших ділянок фронту,

– пояснив Грабський.

Сам факт появи нового підрозділу біля українських кордонів змушує Сили оборони України тримати цей напрямок у полі зору та враховувати його під час планування. Водночас формування бригади ще не означає, що Москва та Мінськ уже підготували новий наступальний сценарій.

Говорити, що найближчим часом може відбутися вторгнення, а тим більше що його основою стане саме ця бригада, – непрофесійно й неправильно,

– наголосив військовий експерт.

Наразі йдеться радше про додатковий чинник тиску на Україну, який може змушувати тримати частину сил і уваги на північному напрямку. Реальну загрозу від цього формування потрібно оцінювати за темпами його комплектування, появою резервів і подальшим розгортанням бойових спроможностей.

Північнокорейські ракети вже посилюють удари по Україні

Загрозу з боку КНДР недооцінювати не варто, адже її балістика вже регулярно з'являється у російських атаках. За словами Грабського, під час обстрілів по Україні ворог може застосовувати по одній, дві чи три ракети KN-23 або KN-24, доповнюючи ними власний арсенал і посилюючи тиск.

Противник намагається збільшити тиск на Україну, використовуючи не тільки свої, як виявилося, досить обмежені ресурси, а й залучаючи союзників до участі у злочинній війні проти України,

– пояснив військовий експерт.

Водночас можливості Північної Кореї не безмежні. Йдеться не про десятки чи сотні пускових установок: за наявною інформацією, Росія може отримати близько шести таких систем. Кількість переданих ракет, за оцінкою Грабського, зараз може сягати до 40, а загалом потенційно зрости до 120.

Навіть якщо загалом можуть перекинути до 120 ракет, треба розуміти, що є певні обмеження щодо їх запуску. 120 ракет не можуть бути запущені одним залпом або безперервним вогнем,

– наголосив Грабський.

Росія вже демонструє здатність поєднувати власну та північнокорейську балістику під час масованих атак. Розуміння реальних масштабів постачань і можливостей пускових установок дає Силам оборони України змогу точніше оцінювати загрозу та готувати способи протидії.

Грабський назвав можливості союзників Росії: дивіться відео