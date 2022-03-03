SpaceX поспішає на допомогу, – Ілон Маск продовжує підтримувати Україну

Ілон Маск нещодавно відправив в Україну першу партію станцій супутникового інтернету StarLink. Винахідник заявив, що продовжує підтримувати нашу державу.

Окупанти намагаються позбавити українців інтернету та телебачення. Все для того, що населення не могло дізнатися правди про те, що відбувається.

Актуально Україна отримала Starlink: як це допоможе військовим та цивільним

Однак на допомогу поспішив американський винахідник Ілон Маск. Він надав нам обладнання для супутникового інтернету StarLink. Тепер ніяких окупант не позбавить українців доступу до мережі.

Український цивільний інтернет відчував дивні перебої – можливо, погана погода? Тому SpaceX допомагає це виправити,

– іронічно наголосив Маск.

Зауважимо, мільярдер відправив нам StarLink на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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