ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через новий спалах Еболи в Африці

Спалах хвороби Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді визнали надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Йдеться про небезпечний вірус Бундібуджйо, для якого наразі не існує вакцин або лікування.

У ВООЗ попереджають про ризик масштабного поширення хвороби через високу мобільність населення, гуманітарну кризу та зростання кількості смертей.

Що відомо про оголошення надзвичайної ситуації через хворобу?

17 травня 2026 року Генеральний директор ВООЗ визнав спалах хвороби Ебола, спричиненої вірусом Бундібуджйо, надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення. Йдеться про зараження, яке одночасно охопило Демократичну Республіку Конго та Уганду.

Водночас ВООЗ уточнила, що ситуація поки не відповідає критеріям пандемії. У заяві організації наголошується, що подія становить серйозну небезпеку для міжнародної системи охорони здоров’я через ризик подальшого транскордонного поширення вірусу.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що два підтверджені випадки вже були виявлені в столиці Уганди – Кампалі – після прибуття інфікованих із Конго.

Станом на 16 травня у провінції Ітурі було зафіксовано 8 лабораторно підтверджених випадків Еболи, 246 підозрюваних заражень та 80 підозрюваних смертей. Осередки захворювання виявили щонайменше у трьох медичних зонах – Бунія, Рвампара та Монгбвала. Також повідомляється про незвичні кластери смертей у громадах із симптомами геморагічної гарячки.

Окрему тривогу викликають смерті медичних працівників. За даними ВООЗ, щонайменше четверо медиків померли після контакту з пацієнтами, що свідчить про можливе поширення інфекції всередині лікарень.

Фахівці зазначають, що реальна кількість заражень може бути значно більшою, ніж офіційно підтверджено. Через нестабільну безпекову ситуацію, гуманітарну кризу та складний доступ до окремих районів частина випадків може залишатися невиявленою.

Чому вірус Бундібуджйо викликає особливе занепокоєння?

Вірус Бундібуджйо є одним із різновидів вірусу Ебола. Його вперше виявили в Уганді у 2007 році. Він викликає тяжку геморагічну гарячку з високим рівнем смертності.

Особливість нинішнього спалаху полягає в тому, що наразі не існує офіційно схвалених вакцин або специфічних препаратів саме проти цього штаму. Це значно ускладнює боротьбу з епідемією та підвищує ризики для систем охорони здоров’я.

У ВООЗ також звертають увагу на активну мобільність населення між Конго, Угандою та сусідніми країнами. Люди регулярно перетинають кордони через торгівлю, гуманітарні маршрути та внутрішнє переміщення, що створює умови для швидкого міжнародного поширення інфекції.

Схід Конго вже переживав масштабну епідемію Еболи у 2018 – 2019 роках. Тоді поширення вірусу ускладнювали бойові дії, недовіра населення до влади та слабка медична інфраструктура.

Генеральний директор ВООЗ уже анонсував скликання Надзвичайного комітету, який має визначити подальші міжнародні кроки для стримування поширення вірусу.

Які вимоги мають виконувати країни?

Організація закликала уряди Конго та Уганди негайно активувати національні механізми реагування на надзвичайні ситуації та посилити епідеміологічний контроль.

Серед ключових рекомендацій:

посилення лабораторного тестування та відстеження контактів;

ізоляція підтверджених і підозрюваних випадків;

запровадження суворого контролю у лікарнях;

обмеження міжнародних поїздок для контактних осіб;

проведення скринінгу в аеропортах і на кордонах;

заборона транскордонного перевезення тіл померлих від Еболи.

Також ВООЗ рекомендувала розглянути можливість відкладення масових заходів у регіонах, де зафіксовано спалах.