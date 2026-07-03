На круїзному лайнері Ruby Princess спалахнув норовірус: захворіли вже понад 120 людей

На круїзному лайнері Ruby Princess, який виконував 20-денний рейс із Сан-Франциско до Канади та Аляски, стався масштабний спалах норовірусу. Інфекцію підтвердили у 125 людей, серед яких понад сотня пасажирів та десятки членів екіпажу.

Про це повідомляє Центр із контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Дивіться також Смерть пастора та тріснута труна: Reuters розкрило можливе джерело спалаху Еболи в Конго

Що відомо про спалах інфекції?

За офіційними даними, норовірус підтвердили у 102 пасажирів та 23 членів екіпажу. Загалом на борту лайнера перебували 3032 пасажири та 1144 працівники.

Попри значну кількість інфікованих, у компанії зазначають, що люди хворіли не одночасно. Частина пасажирів уже почувалася добре на момент прибуття судна до порту Сан-Франциско.

Медики встановили, що причиною спалаху став норовірус – один із найпоширеніших збудників гострих кишкових інфекцій у світі. Він відзначається надзвичайно високою заразністю та особливо швидко поширюється у місцях великого скупчення людей. Заразитися можна через забруднені поверхні, воду, їжу, посуд або контакт із хворою людиною.

До основних симптомів належать раптове блювання, сильна діарея, гострий біль у животі, нудота та загальна слабкість. У більшості випадків захворювання триває від одного до трьох днів і минає без серйозних наслідків. Однак для дітей раннього віку, людей старших за 65 років та пацієнтів із хронічними захворюваннями норовірус може бути небезпечним через ризик швидкого зневоднення організму.

У судноплавній компанії Princess Cruises повідомили, що після виявлення випадків захворювання екіпаж негайно запровадив посилені санітарні протоколи. На всьому лайнері провели додаткову дезінфекцію громадських зон, а перед наступним рейсом судно пройде повне глибоке очищення.

У компанії також наголосили, що ситуація перебувала під постійним контролем медичної служби судна.

За інформацією CDC, випадок на борту Ruby Princess став уже сьомим масштабним спалахом інфекційних захворювань на круїзних лайнерах, які перебувають під юрисдикцією американського відомства, від початку 2026 року.

У більшості таких випадків причиною також був саме норовірус. Фахівці пояснюють, що круїзні судна залишаються одним із найбільш вразливих місць для поширення подібних інфекцій через велику кількість людей, які тривалий час перебувають у замкнутому просторі та користуються спільними приміщеннями.

Нагадаємо, нещодавно круїзний лайнер MV Hondius став епіцентром міжнародного спалаху хантавірусу, через що в Європі навіть почали масштабну операцію з евакуації пасажирів та екіпажу.

Спершу помер 70-річний чоловік, згодом у лікарні не стало його 69-річної дружини. Далі кількість померлих зросла до трьох.

Вважається, що саме цей чоловік був "нульовим пацієнтом". Він багато подорожував з дружиною. Подружжя було орнітологами. Одна із версії, де та як вони заразилися, – сміттєзвалище поблизу міста Ушуая на півдні Аргентини.