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Спалах кору серед дітей і подорожчання хліба: сумні новини з Луганська

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На тимчасово окуповану територію Луганщини звалився черговий град проблем, від яких страждають найменш захищені верстви населення – діти і пенсіонери.

Наразі у так званій "республіці" почався спалах кору. За даними на 30 червня, зафіксовано вже близько 100 випадків цього захворювання тільки серед дітей. Місцеві лікарі не можуть приборкати поширення хвороби, повідомляє джерело сайту 24 каналу в Луганську. Тому окупаційна влада поширює серед батьків і медперсоналу версію про те, що спалах кору спровокували пенсіонери, які масово їздять за продуктами на територію законної України і, буцімто, привозять звідти хворобу.

Проросійські бойовики намагаються максимально обмежити виїзд з окупованої території пенсіонерів, а також бюджетників. При цьому влаштовують справжні шпигунські війни. Зокрема, всіх співробітників приймальних комісій Луганська зобов’язали скласти "Розписки про невиїзд і нерозголошення персональних даних та іншої конфіденційної інформації".

Розписка в Луганську

Тим часом, увесь Луганськ заклеєний оголошеннями про оформлення або відновлення українських пенсій, а також запрошеннями на заробітки в Росію, де з радістю хочуть бачити дешеву робочу силу з Донбасу.

Крім того, з 1 липня на окупованій території Луганщини подорожчали найпопулярніші хлібобулочні вироби, що потягне за собою зростання цін і в інших сферах.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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