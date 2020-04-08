Спалення за коронавірус: жителі Першотравенська погрожують організації "Нове покоління"

Жителі Першотравенська на Дніпропетровщині погрожують розправою релігійній організації "Нове покоління". Адже саме через збори цієї громади в області міг початися спалах коронавірусу – таке раніше заявляв голова облради Святослав Олійник.

Наразі у Першотравенську зафіксували 21 випадок зараження коронавірусом, а на всій Дніпропетровщині – 41. За словами Олійника, у місто на збори і навчання організації "Нове покоління" приїжджали люди з-за кордону. Саме в цьому середовищі, за словами Олійника, були виявлені випадки коронавірусу.

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У мережі є відеозаписи, які свідчать про те, що релігійна громада не припиняла свої зібрання під час дії карантину. За даними телеграм-каналу Teza, організація активно видаляє такі відео.

Це – 27 березня, повна зала людей. Йшов 16-й день карантину. Ймовірно, саме тут заразилася коронавірусом більшість хворих у Першотравенську,

– мовиться у повідомленні телеграм-каналу Teza.

Там також повідомили, що до місцевої церкви "Нове покоління" на Біблійну школу з'їхалося кілька сотень людей з України та з-за кордону. Це така конференція, яка почалася 10 лютого і мала тривати до 3 травня. Учасники збиралися на служіння у конференц-залі церкви аж до кінця березня. І припинили це робити лише кілька днів тому.

Жителі Першотравенська почали у мережі погрожувати організації "Нове покоління".

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Як не заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу