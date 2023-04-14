Їх більше немає, – Суббота зробив емоційну заяву про стосунки зі співавтором "Подкаст-терапії"

Психолог, співавтор "Подкаст терапії" Спартак Суббота, якого звинуватили у шахрайстві, розповів про те, які наразі у нього стосунки із Євгеном Яновичем – іншим співавтором проєкту.

Спартак Суббота був небагатослівний коментуючи те, як змінились їх стосунки з Женею після публікації скандального розслідування. Однак, емоційно він виглядав "розбитим", інформує 24 Канал.

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"Їх просто немає": співавтори припинили співпрацю та дружбу

У своєму ефірі у соцмережах, відповідаючи на запитання, "які у нього зараз стосунки з Євгеном Яновичем. Чи погіршились вони", Спартак відповів не відразу.

Спершу той зробив паузу, а за кілька секунд сказав, що "вони не погіршилися, їх просто немає".

До слова, попередньо Євген Янович скасував усі тури зі Спартаком Субботою і заявив, що нові випуски шоу не виходитимуть.

Що відомо про проєкт "Подкаст терапія" – це спільний проєкт Спартака Субботи та Євгена Яновича. Починаючи з 31 травня 2022 року вийшло 86 епізодів подкасту, середня кількість переглядів – 400 – 500 тисяч на кожному випуску. Шоу користувалось значною популярністю, яка особливо зросла за час повномасштабної війни.

Головне про скандал зі Спартаком

Розслідування про Спартака Субботу провів психотерапевт Ілля Полудьонний. Він назвав Субботу "брехуном, шахраєм та самозванцем". Зокрема, автор п'яти-серійного розслідування стверджує, що Суббота брехав про науковий ступінь та наявність медичної освіти, і нібито мав сексуальні стосунки із клієнтками.

Суббота у відповідь заявив, що надавав клієнтам підтвердження своєї освіти при потребі, а інформації про дипломи немає у вільному доступі, тому що вона підпадає під захист персональних даних. Де конкретно Суббота здобував освіту і яку саме – він таки не уточнив. А ось звинувачення у неетичній поведінці назвав наклепом.