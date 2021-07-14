Кияни скаржаться на спеку у транспорті: Київпастранс запевняє, що кондиціонери є

У Києві у таку спеку дуже важко їздити у громадському транспорті без кондиціонерів. У Київпастрансі запевняють, що половина наземного транспорту ними оснащена. Втім, водії не завжди їх вмикають.

Пасажири, які щоденно їздять у громадському транспорті, розповіли, що останнім часом у більшості автобусів працюють системи кондиціонування. Якщо ж у салоні спекотно – можна звернутися до водія, який увімкне постачання прохолодного повітря.

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Що розповіли у Київпастранс

У КП зазначили, що у межах технічного обслуговування всі автомобілі й кондиціонери зокрема проходять перевірку.

Так, ми час від часу отримуємо скарги від пасажирів, що водії не вмикають кондиціонери. На такі випадки ми реагуємо – передаємо цю інформацію в автопарк чи в депо, щоб із конкретними водіями розбиралися щодо цих ситуацій,

– розповів Олег Грищак, речник Київпастрансу.

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