До +32 градусів у кількох регіонах: чи готуватися до спеки цього тижня

Про це синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі РБК-Україна.

Чи готуватись до спеки найближчим часом?

Основні погодні тенденції, за словами Семиліта, свідчать про короткочасні опади, що переважатимуть 23 липня. В інші дні здебільшого очікується погода без опадів.

А значення температури, в принципі, залишатимуться в таких, приємних межах,

– зазначив синоптик.

Зокрема, стовпчики термометрів у нічні години триматимуться у межах +11...+18 градусів, а удень повітря прогріватиметься до +21...+28 градусів. Дещо спекотніше буде лише на південному сході країни – там найближчим часом місцями пригріє до +32 градусів.

Нагадаємо, синоптик повідомляв, що у другій половині тижня у денні години очікується +20...+27 градусів по всій території України. А отже про наближення нової хвилі спеки наразі не йдеться.

Раніше повідомлялось, що 22 липня атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами на сході країни вночі та у південно-західних областях вдень. Водночас на Одещині можливі значні дощі.